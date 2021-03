Bientôt la fin des catalogues papier : une révolution dans notre manière de consommer ?

De plus en plus d’enseignes ont fait le pari de ne plus imprimer de catalogue papier, mais d’opter pour une version 100 % digitale.

L’annonce a surpris de nombreux clients de l’enseigne : fin 2020, Ikea a en effet fait part de sa volonté d’arrêter d’imprimer son catalogue commercial pour ne proposer qu’un équivalent numérique ! Les Français font en effet de plus en plus la chasse aux prospectus papier qui s’empilent dans leur boîte aux lettres. Mais ce virage digital va-t-il plus sérieusement impacter notre manière de consommer ?

La mutation digitale des catalogues papier : bonne nouvelle ?

Pour Ikea, abandonner son catalogue papier s’inscrit dans une stratégie plus globale de migration vers son espace digital. Un changement qui a bien sûr été accéléré par la crise sanitaire actuelle. Mais aussi par une volonté toujours plus marquée des consommateurs de limiter le gâchis, et en l'occurrence de stopper l’utilisation de papier à des fins purement marketing et commerciales.

Au-delà des considérations écologiques, Ikea, et de nombreuses autres marques qui parient-elles aussi sur les catalogues numériques, mis en ligne sur des plateformes comme Catalogue Mate, à l’instar du catalogue Carrefour ou Auchan, s’est également rendu compte que les prospectus papier n’attirent plus vraiment les clients en magasin. Plus de la moitié des décisions d’achat sont désormais influencées par le contenu digital, et notamment la publicité sur les réseaux sociaux !



Source : Cataloguemate.fr

D’autres grandes enseignes, qui ont pourtant longtemps compté sur leur catalogue papier pour booster leurs ventes, ont pris le même chemin. On pense par exemple à La Redoute qui, pour des raisons économiques, a mis fin à cette tradition. Ne pouvant plus supporter les coûts d’impression de plus de 1 000 pages deux fois par an, elle concentre désormais ses efforts sur le marketing numérique.

Vers de nouvelles manières de prospecter par catalogue interposé ?

D’un autre côté, certaines enseignes font de la résistance et continuent d’imprimer leur catalogue papier et de l’envoyer à l’adresse de leurs clients. C’est le cas notamment de Monoprix, ou encore de E.Leclerc qui a opté pour une voie intermédiaire en optimisant le contenu de son prospectus pour qu’il soit moins volumineux.

Source : Yaffetidbits.typepad.com

L’enseigne BlanchePorte a quant à elle fait le choix de développer une toute nouvelle forme de catalogue en ligne, intelligente ! L’objectif de cette brochure qui mobilise notamment l’intelligence artificielle est de lui permettre de mieux connaître les habitudes et comportements d’achat de ses clients, de fluidifier leur parcours en ligne, et donc de booster son trafic vers son e-shop.

En ajustant le contenu de chaque prospectus à son destinataire, BlanchePorte a ainsi pu en émettre 50 000 parfaitement uniques, dont le contenu est à 40 % ciblé sur ses clients afin de leur proposer des produits qui sont plus susceptibles de les intéresser. Mais aussi de partager des clins d'œil sur mesure, comme un flashback sur leur année de naissance ou leur horoscope.





Le catalogue papier n’a donc pas complètement disparu, et a plutôt pris une forme digitale afin de permettre aux grandes marques de réduire leur coût, correspondre aux aspirations écologiques de leurs clients. Mais aussi leur proposer des offres plus personnalisées, et donc un contenu plus impactant !