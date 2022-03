Plus d'écouteurs ni chargeurs dans les packs d'iPhone : Apple économise des milliards de dollars

Dans un souci "écologique", Apple a progressivement fait le choix de ne plus livrer ni écouteurs ni chargeurs USB lors de la vente de ses smartphones... Un choix qui permet à la marque de réaliser des économies colossales.

C'est en 2020 qu'Apple annonçait ne plus proposer de chargeurs ni d'écouteurs avec ses iPhone. Une mesure qui a fait beaucoup parler à l'époque et qui a été critiquée par la concurrence, avant d'être suivie par certaines marques.

Pour expliquer ce choix sans passer pour un grippe-sou, Apple mettait en avant un argument avant tout écologique et écoresponsable : pas besoin d'avoir un chargeur avec chaque appareil alors que l'on peut les conserver d'une génération à l'autre ( et surtout que la vitesse de charge n'évolue pas chez la marque).

Apple pointait ainsi du doigt des baisses d'émissions de carbone, des économies réalisées dans la fabrication des chargeurs, leur expédition, stockage, emballage...

Dans les faits et tout le monde l'avait bien compris, l'argument était surtout économique. Selon le Daily Mail, Apple aurait ainsi économisé plus de 6,5 milliards de dollars depuis la mise en application de la mesure.

Le calcul est simple : depuis 2020 on estime que 190 millions d'iPhone ont été vendus sans bloc secteur ni écouteurs. Sur chaque vente, Apple économiserait environ 34 dollars...

Et ce n'est pas tout... Car le chiffre ne concerne que les économies réalisées par la marque... À cela, il convient d'ajouter les revenus générés par la vente d'adaptateurs secteur et d'écouteurs qui ont explosé depuis 2020... Il reste toutefois difficile de quantifier la part de ces ventes en relation avec l'absence de chargeur et d'écouteurs dans les packs d'iPhone.