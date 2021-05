Fin du stockage illimité sur Google Photos : quelles alternatives ?

À compter du 1er juin, il ne sera plus question de profiter d'un espace de stockage illimité sur Google Photos. Le service de Google reviendra au stockage partagé prévu de base pour ses utilisateurs, soit 15 Go à travers l'ensemble des outils Google.

Si votre photothèque dépasse déjà ce quota, pas d'inquiétude, aucun cliché ne sera supprimé lors de la bascule... Néanmoins, vous ne pourrez plus ajouter aucun autre cliché dans Photos, du moins pas sans en supprimer pour revenir sous la barre des 15 Go de stockage utilisés.

Alors quelles sont les alternatives valables ?

Tout d'abord, vous pouvez faire le choix d'opter pour un smartphone Pixel de Google : les terminaux de la marque bénéficient toujours d'un stockage gratuit et illimité pour Photos, du moins pour les clichés en qualité standard.

Autre option simple : continuer à utiliser le service, mais en souscrivant à une extension de capacité de stockage Google One. Les offres proposées se déclinent en plusieurs capacités de stockage de 100 Go (1,99€ par mois), 200 Go (2,99€ par mois), 2To (9,99€ par mois), 10 To (49,99€ par mois), 20 To (99,99€ par mois) et 30 To (149,99€ par mois). L'avantage est que vous continuerez à profiter des outils actuels et futurs du service, et de l'intégration dans l'écosystème de Google.

Les autres services de stockage photo

Amazon Photos

Grand concurrent de Google Photos, Amazon Photos propose un service comparable... L'avantage étant que les abonnés au service Amazon Prime accèdent déjà à Amazon Photos et à son stockage illimité.

La gestion des clichés est comparable à Google Photos avec la création d'albums, les outils de retouche, le partage et la gestion des utilisateurs... Rappelons que l'offre Amazon Prime permet en plus de bénéficier de la livraison Amazon en 24h sur les achats effectués sur le site, d'un accès à Amazon Prime Videos, d'une sélection d'eBooks, de Prime Music, Prime Gaming... Le tout pour 49€ par an, ou 5,99€ par mois et à 24€ par an pour les étudiants.

FlickR, iCloud, OneDrive, Dropbox, PCCloud

Il existe une foule d'offres de stockage dédiées ou non à la photo, mais toutes avec certaines limites.

Ainsi, il n'est pas comparable de citer les offres alternatives dans le sens ou le stockage illimité gratuit n'est pas au menu.

Chaque service propose ainsi des espaces de stockages variables à des prix parfois plus compétitifs que Google One, mais très souvent ces solutions ne profitent pas d'IA pour la retouche ou d'algorithmes de recherche pour retrouver facilement des clichés.

Le stockage local ou NAS

Une des solutions est de stocker les clichés directement chez vous. Malheureusement, à l'heure où le gros des ventes de PC se tourne vers les PC portables, le stockage embarqué reste limité.

L'achat d'un disque dur dédié au stockage reste malgré tout pertinent : il est simple de choisir un modèle en USB ou d'y ajouter une solution Raspberry pour en faire un NAS (ou plus directement d'acheter un HDD connecté ou un NAS)





Ces solutions permettent de stocker de grandes quantités de fichiers, et d'y accéder depuis des applications dédiées ou des pages Web. La mise en place du serveur de photos en ligne peut nécessiter quelques connaissances basiques, mais globalement les fabricants automatisent une grande partie du processus.

De plus, l'orientation vers un NAS configuré en mode miroir permet de sécuriser les données via une redondance : en cas de défaillance d'un disque, aucune donnée n'est perdue.

Comment faire migrer ses données ?

Quelle que soit la solution que vous aurez choisie, la migration de vos photos est facilitée par Google via l'outil baptisé Takeout qui permet de sélectionner l'ensemble des données stockées pour les télécharger.

L'outil permet de limiter la taille des fichiers zip pour organiser un transfert en plusieurs fois et réaliser un transfert progressif.