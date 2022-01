Final Fantasy : la franchise pourrait redevenir une exclusivité PlayStation

Alors que Square Enix était particulièrement lié avec Nintendo, l'arrivée sur le marché de la PlayStation première du nom a changé la donne et le studio s'est rapproché de Sony.

Final Fantasy est une des franchises les plus populaires à travers le monde et les RPG de la marque ont traditionnellement été portés en priorité ou en exclusivité sur PlayStation. Heureusement pour les joueurs, les choses avaient changé avec Final Fantasy XIII, le titre étant sorti sur Xbox 360, tout comme Final Fantasy XV sur Xbox One.

Les anciens titres se sont par ailleurs retrouvés sur différents stores, chez Nintendo, Sony ainsi que Microsoft.

Sony a malgré tout systématiquement bénéficié de la priorité des sorties avec parfois des exclusivités sur plusieurs mois comme avec Final Fantasy VII Remake récemment sorti sur PC mais qui attendra encore pour sortir sur Xbox, voire ne sortira pas du tout...

Selon le journaliste Jordan Middler de VGC, il ne faudra pas s'attendre à voir de nouveau Final Fantasy sur Xbox Series. Selon lui, Square Enix aurait renforcé son partenariat avec Sony et n'envisagerait plus aucune sortie de Final Fantasy sur la plateforme Xbox Series. Square zapperait ainsi cette génération de console.

Cela ne veut pas dire que d'autres jeux de Square Enix ne sortiront pas sur Xbox, simplement que Final Fantasy pourrait rester exclusif à la PlayStation 5.

Cette exclusivité ne concerne que le domaine des consoles, puisque Square continuerait de diffuser ses Final Fantasy sur PC, ce sera notamment le cas de FF XVI.