Final Fantasy Pixel Remaster : la gronde des joueurs

Square Enix pensait faire un sans faute en proposant des versions remastérisées des trois premiers volets de la saga mythique Final Fantasy.

Au menu : graphismes modernisés, ratio d'écran retravaillé, bande-son originale remasterisée, effets graphiques ajoutés... De quoi profiter de jeux relativement âgés dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement les joueurs n'ont pas vraiment apprécié certains choix de l'éditeur, à commencer par le choix de la police d'écriture des textes jugée bien trop petite et parfois illisible. Mais ce sont surtout ceux qui ne pourront pas y jouer qui ont littéralement plombé la note des jeux sur Metacritic.

Les titres sont actuellement proposés sur PC, iOS et Android... Mais aucune sortie sur console de jeu n'est prévue à ce jour. Les joueurs console regrettent ainsi de ne pas pouvoir profiter des titres et se sont lancés dans une campagne de review bombing sur Metacritic, faisant descendre la note de Final Fantasy à 0,7/10 et de Final Fantasy 2 à 0,8/10.

Square a déployé une mise à jour visant à corriger la police d'écriture des titres, mais pour la sortie console, aucun changement n'a été annoncé pour l'instant.