Final Fantasy VII Remake : 3,5 millions de ventes en 3 jours seulement.

Sans grande surprise, Square Enix fait un carton plein avec Final Fantasy VII Remake et ce, malgré des stocks de versions physiques réduits.

Square Enix se frotte les mains et annonce avoir écoulé plus de 3,5 millions de copies de Final Fantasy 7 Remake. Un chiffre majoritairement porté par la version numérique du jeu puisque les éditions physiques sont disponibles en quantité limitée du fait de l'épidémie de coronavirus.

Par ailleurs, Square précise que les ventes numériques ont tendance à s'accélérer alors que la rupture de stock frappe l'édition physique.

Final Fantasy 7 reste l'épisode le plus populaire de la saga aux 12 millions de ventes dans le monde. À titre de comparaison, Resident Evil 3 s'écoulait à 2 millions d'exemplaires en 5 jours de commercialisation sur PC, Xbox One et PS4...