Final Fantasy VII Remake : les bonnes ventes se confirment

Lancé dans des conditions loin d'être idéales, Final Fantasy VII Remake aura toutefois rencontré le succès attendu, voire dépassé les attentes de Square Enix.

L'un des titres les plus attendus de ces dernières années a donc réalisé un carton plein en pleine période de confinement face à l'épidémie de Coronavirus handicapant pourtant la production et la livraison d'éditions physiques du titre.

En seulement 3 jours, le titre s'est écoulé à plus de 3,5 millions d'exemplaires (ventes numériques et physiques) alors qu'il n'est disponible que sur PlayStation 4.

Selon des statistiques rapportées par NPD Group, Final Fantasy VII Remake serait le second jeu le plus vendu du mois d'avril 2020 dans le monde sur console (derrière Animal Crossing New Horizon), mais serait également déjà le troisième jeu le plus vendu de l'année 2020 pour l'instant.

FF VII Remake aurait été écoulé à plus de 2,2 millions d'exemplaires dans sa version dématérialisée depuis son lancement, ce qui représente un record pour la PlayStation 4. La situation est majoritairement due aux conditions délicates d'approvisionnement de la version physique et aux processus de confinement imposés à travers le monde sur la période.