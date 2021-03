Final Fantasy VII Remake Intergrade s'offre une nouvelle bande annonce

Final Fantasy 7 Remake Intergrade vient de s'offrir une nouvelle bande-annonce diffusée en direct au Japon.

Il s'agit là d'une version longue de la bande-annonce qui présente davantage des nouveautés de cette évolution du titre qui passe ainsi de 3 à 6 minutes. Le titre sera disponible le 10 juin prochain et n'a visiblement pas fini de nous étonner avec ses nouveautés.

Le titre proposera ainsi de faire un choix entre de l'affichage en 4K ou une expérience plus fluide pour privilégier le taux de rafraichissement avec 60 fps en ligne de mire. Il bénéficiera de temps de chargement encore plus rapides, de la prise en charge des gâchettes adaptatives sur PS5, proposera de nouveaux modes de difficulté, intégrera évidemment de nouvelles textures UHD et effets d'éclairage et météorologiques.

Rappelons que cette édition sera diffusée gratuitement auprès des joueurs PS4 ayant déjà acquis la version standard, les transferts de sauvegarde seront pris en charge. Square Enix a également confirmé qu'en marge du DLC réservé à Yuffie, aucun autre DLC ne sera prévu pour cet épisode.