Final Fantasy VII Remake Part 2 : les détails arrivent !

Les fans de la licence Final Fantasy et plus particulièrement du remake de FF7 vont être ravis d'apprendre que Square Enix communiquera prochainement sur la suite du projet.

Alors que les yeux se tournent actuellement du côté de Final Fantasy XVI, Square Enix devrait prochainement donner davantage d'informations sur un autre projet, à savoir la seconde partie de FF VII Remake.

Le premier volet sorti dans sa version Intergrade et donc définitive l'année dernière avait laissé les joueurs sur leur faim. Car même si le remake a été l'occasion de s'attarder un peu plus sur les personnages et de découvrir le développement d'histoires annexes lors du premier chapitre de Final Fantasy VII, le titre proposé ne concerne finalement que l'introduction du jeu vidéo original, plongeant ainsi les joueurs dans l'attente quant à la suite du scénario.

Sont ainsi attendues une deuxième, puis une troisième partie au jeu. Et c'est Yoshinori Kitase, producteur du jeu qui devrait prochainement en dire plus sur la suite attendue. Ce dernier évoquait ainsi récemment sa volonté de pouvoir partager davantage d'informations sur la seconde partie du titre à l'occasion des 35 ans de la licence.

Le tout premier Final Fantasy est sorti au Japon en 1987 et la franchise aura donc 35 ans cette année. On peut donc naturellement s'attendre à obtenir plus d'informations sur le jeu dans le cadre du Summer Game Fest.