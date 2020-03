Final Fantasy VII Remake : Il n'y en aura pas pour tout le monde...

Final Fantasy VII Remake reste l'un des jeux les plus attendus de cette année, et la sortie au 10 avril s'annonce compliquée.

Non, Square Enix n'a heureusement pas de nouveau annoncé un report de la sortie du très attendu Final Fantasy VII Remake, mais les nouvelles ne sont toutefois pas des plus réjouissantes.

L'éditeur a ainsi pris la parole via un communiqué officiel pour évoquer les effets de la pandémie de Covid-19 à travers le monde sur la sortie du titre. Sur Twitter, l'éditeur prévient ainsi qu'il "devient de plus en plus probable que certains joueurs ne puissent pas mettre la main sur une copie du jeu le jour de son lancement".

Sans plus d'explications, on ne sait pas si la production du titre a connu quelques problèmes liés à l'arrêt des chaines de production et des presses en Chine, ou si le transport des stocks a souffert des restrictions internationales liées à l'épidémie.

Toujours est-il que les joueurs qui avaient prévu d'acheter le titre en version physique devront dans tous les cas attendre l'ouverture de leurs boutiques pour l'acheter, et c'est une interrogation de plus qui s'invite au menu. Square Enix a annoncé donner très rapidement plus de détails et pourrait communiquer plus largement sur le sujet dans la journée.