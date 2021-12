Final Fantasy VII Remake : la version PlayStation Plus profite du patch PS5

Sony avait fait fort en intégrant Final Fantasy VII Remake dans son offre PlayStation Plus en mars dernier. Les joueurs ont ainsi pu mettre la main à moindres frais sur le titre, et le conserver tant qu'ils maintiennent leur abonnement PlayStation Plus actif.

Mieux encore, Square Enix a annoncé qu'à compter de ce mercredi, ces mêmes joueurs pourront profiter gratuitement de la mise à jour évolutive vers la version PS5 du titre qui profite de graphismes et effets révisés à la hausse.

Une fois la mise à niveau réalisée, il sera également possible d'acheter l'épisode Intermission, un DLC qui fait entrer l'histoire de Yuffie dans le titre.

Habituellement, il n'est pas possible de profiter de ce type de mise à niveau vers la version PS5 du jeu. Sony prend soin de sélectionner non seulement quels jeux entrent dans son offre PlayStation Plus, mais aussi quelles plateformes sont concernées. Espérons que le geste devienne naturel pour les titres qui s'installent sur les deux générations de machines et qu'il finira par être systématique.