Final Fantasy VII Remake: le poids du jeu se dévoile, il va falloir faire un peu de place...

Square Enix a récemment publié la cinématique d'introduction de Final Fantasy VII Remake, et nous livre désormais quelques détails supplémentaires concernant le titre.

Outre une nouvelle série de clichés mettant en scène les combats et synergies entre Tiffa et Cloud, on apprend ainsi qu'il faudra bien penser à prévoir de la place pour accueillir le jeu sur sa machine.

En effet, FFVII Remake devrait peser plus de 100 Go sur le disque dur de la console de Sony, puisque ce dernier tiendra sur 2 Blu-Ray. Une situation d'autant plus inquiétante quand on sait qu'il ne représente là qu'un seul de plusieurs épisodes dédiés au remake du jeu original.

Car rappelons que ce premier volet s'attardera uniquement sur Midgar, la première ville qui sert de point d'entrée au jeu et qui, dans le jeu original relève presque de l'anecdote en termes de temps de jeu.

Beaucoup s'inquiètent donc déjà de voir Square Enix faire l'impasse sur d'autres éléments de l'histoire en dehors de Midgar, notamment afin de boucler l'intégralité du projet dans un temps suffisamment raisonnable.