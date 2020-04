Final Fantasy VII Remake : les prochains volets évoqués

Final Fantasy VII Remake est un succès incontestable et si Square Enix a prévu pas mal de contenu End-Game, on se pose désormais la question de savoir comment l'histoire se poursuivra, à quel rythme et sous quelle forme.

Ce premier volet se concentre ainsi exclusivement sur la ville de Midgar, alors que le titre original ne se focalise sur cette partie que pendant la première heure de jeu. On peut alors se demander combien de volets seront nécessaires pour boucler le remake de l'histoire complète, d'autant que Square en profite pour ajouter énormément de contenu et de profondeur au scénario original.

On sait ainsi déjà que le développement de la suite est en cours puisqu'il a toujours été pour projet de refaire le titre en entier. Ce n'est qu'au fil de la création du contenu qu'il a été pris décision de segmenter l'oeuvre. Les créateurs eux-mêmes ne semblent d'ailleurs pas encore combien de volets seront nécessaires, et les développeurs pourraient avoir quelques années de travail devant eux.

Dans une interview, Yoshinori Kitase a expliqué que la fin du titre se passera à Midgar. On nous explique ainsi que la scène finale montrant la survie d'un personnage sera un élément clé dans la compréhension globale de l'histoire.

Pour l'instant, les développeurs ont seulement une vague idée du nombre de parties nécessaires au projet sans avoir pris de décision ferme. On peut facilement tabler sur au moins trois épisodes, le format étant souvent privilégié dans le domaine.

Reste que l'équipe pourrait faire le choix de segmenter un peu plus l'histoire pour proposer plus régulièrement des épisodes plutôt que de patienter des années pour produire un volet plus conséquent. Pour Yoshinori Kitase, l'idéal serait de réussir à sortir plus rapidement les divers épisodes. Par ailleurs, il a également confirmé qu'à compter des prochains volets, le mot "Remake" prendra tout son sens : il s'agira de suivre l'histoire originale et plus forcément d'apporter une foule de contenu supplémentaire ni d'appuyer avec trop d'insistance sur les personnages et histoires secondaires.