Final Fantasy VII Remake : RED XIII ne sera pas véritablement jouable

Le site VG247 a récemment rencontré les équipes de Square Enix en charge du développement de Final Fantasy VII Remake pour leur poser quelques questions à propos du titre très attendu.

Le titre sera disponible dans un mois, le 10 avril 2020 et l'on en sait de plus en plus sur son contenu. On sait ainsi que ce premier épisode se concentrera uniquement sur la ville de Midgar alors que cette partie ne représentait qu'une introduction dans le jeu d'origine.

Et mauvaise nouvelle : Red XIII (ou Rouge XIII) ne sera pas disponible en tant que personnage jouable dans le titre. Il sera bel et bien présent dans les cinématiques et en tant qu'invité dans les combats, mais il sera géré par l'IA du jeu.

Naoki Hamaguchi, coréalisatrice du jeu a indiqué que compte tenu de l'arrivée tardive du personnage dans le jeu, il était plus facile de laisser une IA le contrôler afin de faire bénéficier le joueur de l'intégralité de ses compétences et de son arc de développement. L'idée est donc de ne pas imposer au joueur de passer trop de temps à étudier un nouveau personnage en fin de jeu pour finalement ne l'exploiter que quelques heures à peine.

FFVII Remake ne proposera ainsi de contrôler réellement que 4 joueurs : Cloud, Tifa, Barret et Aerith.