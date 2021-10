Le Fire TV Stick 4K Max d'Amazon disponible

Après le Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite et Fire TV Stick 4K, Amazon ajoute le Fire TV Stick 4K Max. Dévoilé le mois dernier, ce dongle HDMI le plus haut de gamme de la série est désormais disponible.

Équipé d'un processeur quadcore à 1,8 GHz, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage, le Fire TV Stick 4K Max est annoncé avec des performances en hausse de 40 % par rapport au Fire TV Stick 4K. De quoi attendre un démarrage plus rapide et davantage de fluidité pour la navigation.

Il prend en charge le streaming 4K Ultra HD, HDR et HDR10+, ainsi que les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos. Un point notable est l'évolution de la connectivité avec l'arrivée de la compatibilité Wi-Fi 6.

Amazon souligne un mode basse consommation amélioré quand l'appareil se met en veille et une certification Climate Pledge Friendly sur Amazon.fr pour caractériser des produits plus durables. Une certification qui vaut aussi pour les autres Fire TV Stick.

La fonctionnalité Alexa Home Cinéma permet de connecter le Fire TV Stick 4K Max avec des appareils compatibles comme Echo Studio ou une paire d'enceintes connectées Echo (4e génération). Il est en outre le premier stick d'Amazon à offrir l'affichage des flux vidéo de caméras compatibles en direct (avec une incrustation d'image).

Le Fire TV Stick 4K Max est avec télécommande vocale Alexa de nouvelle génération qui profite de boutons dédiés pour Prime Video, Netflix, Disney+ et Amazon Music. L'appareil est proposé au prix de 64,99 € sur Amazon et Boulanger, sachant que le Fire TV Stick 4K demeure disponible à 59,99 €.