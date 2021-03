Le Fire TV Stick d'Amazon avec télécommande vocale Alexa passe en 3e génération

Dans sa gamme d'appareils Fire TV, Amazon lance un modèle Fire TV Stick de 3e génération. Il est annoncé avec une puissance supérieure de 50 % par rapport au modèle 2019 de ce dongle HDMI, tout en s'adressant toujours aux téléviseurs Full HD.

On y retrouve un processeur quadcore à 1,7 GHz, un GPU IMG GE300 et 8 Go d'espace de stockage avec ainsi une configuration qui fait penser au Fire TV Stick 4K… mais sans donc la 4K Ultra HD. La connectivité Wi-Fi gagne le support du Wi-Fi 5 absent de la 2e génération.

Pour la connectivité Bluetooh, elle est désormais Bluetooth 5.0 et BLE. C'est en tout cas une nouvelle télécommande avec l'exploitation de l'assistante vocale Alexa. Elle est davantage fournie en boutons physiques.



Un bouton de guide TV fait ainsi son apparition, tout comme des boutons dédiés pour Prime Video, Netflix, Disney+ et même Amazon Music. Il est aussi possible de contrôler l'allumage et le volume du téléviseur, des barres de son compatibles.

Le Fire TV Stick de 3e génération avec télécommande vocale Alexa est en précommande au prix de 39,99 € pour une disponibilité à partir du 14 avril 2021. Pour du streaming 4K, le Fire TV Stick 4K sorti en 2018 est à 44,99 € (au lieu de 59,99 €).

Amazon propose en se moment des promotions sur ses appareils dans le cadre de ventes de printemps. Le Fire TV Cube - le plus puissant des appareils Fire TV - est par exemple à 69,99 € au lieu de 119,99 €.