Firefox minimise l'impact de l'interface utilisateur

Mozilla publie la version 104 du navigateur Firefox. Peu de nouveautés au programme, mais avec toutefois la prise en charge des sous-titres pour le service de streaming Disney+ dans le cadre d'une consultation avec le mode d'incrustation vidéo Picture-in-Picture.

Un changement notable pour cette mouture de Firefox concerne les performances et en l'occurrence avec l'interface utilisateur principale du navigateur. Les performances pour cette dernière seront automatiquement limitées quand Firefox est réduit ou masqué.

Une analogie est faite avec le fonctionnement des onglets en arrière-plan et Firefox qui opère pour ces derniers une limitation en matière de performances, afin de réduire notamment la consommation de batterie sur un ordinateur portable.

Firefox Profiler et des corrections

Une autre nouveauté pour Firefox 104 touche aux outils de développement avec Firefox Profiler (application web pour l'analyse des performances de Firefox) qui permet désormais d'analyser la consommation d'énergie d'un site web. Toutefois, uniquement sur Windows 11 et Apple M1 pour macOS.

La mise à jour de Firefox s'accompagne de corrections de bugs comme au niveau du raccourci clavier pour coller du texte non formaté sur Windows et macOS, tandis que les corrections de bugs de sécurité couvrent six vulnérabilités non critiques.