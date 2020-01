Firefox en version 72. Quoi de neuf ?

La version 72 de Firefox bloque par défaut les scripts de fingerprinting. Elle réduit la nuisance des demandes de notification des sites et rend disponible le Picture-in-Picture sur macOS et Linux.

Mozilla publie la version 72 de son navigateur Firefox. Comme attendu avec cette première publication de 2020, le blocage des scripts de fingerprinting est désormais activé par défaut pour tous les utilisateurs.

Dans les paramètres de confidentialité du navigateur, il est fait allusion à des détecteurs d'empreinte numérique. Avec le changement dans Firefox 72, il n'y a désormais plus guère de différence - en tout cas en apparence - entre la protection renforcée contre le pistage en mode standard et strict.

Il est néanmoins toujours précisé que le mode strict est susceptible d'altérer le fonctionnement correct de certains sites.



Concernant le fingerprinting et le blocage des scripts, le but de Mozilla est de faire barrage aux requêtes tierces d'entreprises connues pour prendre part à cette inspection des éléments d'une configuration afin de calculer un identifiant unique par appareil.

Il y a un blocage de ce type d'inspection utilisant JavaScript. Par ailleurs, Firefox empêche également pour ces tiers le retour d'éléments via des requêtes réseau, comme l'adresse IP de l'utilisateur et l'en-tête user-agent cités en exemple.

La mise en pratique de la protection se fait dans le cadre d'un partenariat avec Disconnect. Dans un autre registre et comme cela avait aussi été annoncé, Firefox 72 modifie son traitement des popups de demande de notification des sites. Le résultat sera que la plupart d'entre eux seront bloqués automatiquement et ne gêneront ainsi plus la navigation.

Une fenêtre popup pour une demande d'autorisation de notification sera cachée. À la place, l'icône de la barre d'URL en forme de bulle sera animée avec un bref effet de tremblement. Il suffira de cliquer sur cette icône pour gérer des demandes.

Outre des correctifs de sécurité, le mode Picture-in-Picture (incrustation vidéo avec l'API éponyme) est désormais disponible sur macOS et Linux. Il l'était déjà sur Windows depuis la version 71 de Firefox.