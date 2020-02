Firefox en version 73 avec niveau de zoom global par défaut

Mozilla publie la version 73 de son navigateur Firefox. Les nouveautés proposées avec cette mouture concernent essentiellement l'accessibilité, mais avec un apport au final profitable pour tous les utilisateurs.

Désormais, les paramètres de Firefox pour la langue et l'apparence disposent d'une interface consacrée au zoom par défaut. Elle permet de paramétrer un niveau de zoom global qui sera appliqué pour tous les sites.



À noter que le zoom par site demeure disponible comme précédemment afin de pouvoir opérer des changements individuels. Il est proposé depuis le menu de Firefox ou avec le raccourci clavier Ctrl + + (ou Ctrl + -).

Une autre nouveauté d'accessibilité est pour le mode de contraste élevé sur Windows permettant de faciliter la lisibilité des sites pour les utilisateurs malvoyants. Une modification ajoutée permet de ne pas désactiver l'image d'arrière-plan grâce à l'introduction d'un bloc de couleur de fond entre le texte et l'image.

La version 73 de Firefox apporte également des corrections de sécurité et de bugs, tandis que le moteur de rendu graphique WebRender, pour une meilleure exploitation des GPU et de la parallélisation, sera déployé sur des ordinateurs portables équipés de cartes graphiques Nvidia avec des pilotes 432.00 (ou plus) et des définitions d'écran inférieures à 1920 x 1200 pixels.