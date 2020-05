Firefox en version 76. Quoi de neuf ?

Mozilla publie la version 76 de son navigateur Firefox. Avec cette mouture et pour le gestionnaire de mots de passe intégré Firefox Lockwise (about:logins), l'utilisateur aura droit à l'affichage d'alertes critiques explicites si des sites web en rapport ont fait l'objet d'une fuite de données.

Si un compte est touché par une fuite de données et que le même mot de passe est réutilisé pour d'autres sites, l'utilisateur sera prévenu avec un signalement des comptes concernés et pour modifier le mot de passe.

De tels changements sont en lien avec le tableau de bord Lockwise qui s'appuie sur le service Firefox Monitor et le travail en partenariat avec Have I Been Pwned (HIBP). Mozilla précise que : " Firefox n'envoie jamais vos identifiants et mots de passe à des serveurs ou services tiers. Il conserve anonymes toutes les données concernant les identifiants et les fuites de données. "

Il y a une vérification d'une liste de mots de passe chiffrés par rapport à des informations sur des fuites de données ou autrement dit des sites piratés connus. Toujours pour le gestionnaire de mots de passe, Firefox aidera à générer un mot de passe complexe et sûr pour davantage de sites.

Avant de définir éventuellement un mot de passe principal ou sinon avant de révéler des mots de passe en clair, il sera en outre demandé de vérifier l'identité via les identifiants du compte Windows ou macOS. Pour Mozilla, ce peut être judicieux dans le cadre d'un appareil partagé avec d'autres personnes.

Les autres nouveautés de Firefox 76 concernent des améliorations pour le mode d'incrustation vidéo (Picture-in-Picture) avec un double-clic pour passer en plein écran, le support des Audio Worklets avec l'API Web Audio qui va notamment permettre de rejoindre directement des appels Zoom sur Firefox.

À noter également que le déploiement du moteur de rendu graphique WebRender, pour une meilleure exploitation des GPU modernes et de la parallélisation, se poursuit auprès de davantage d'utilisateurs Windows. Il est désormais disponible par défaut sur les ordinateurs portables Intel récents avec un écran d'une définition inférieure ou égale à 1920 x 1200 pixels.