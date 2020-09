Firefox 81 avec un relooking pour les thèmes et la visionneuse PDF

Une nouvelle version stable de Firefox est disponible. Estampillée 81, elle introduit quelques nouveautés grand public au niveau de l'interface utilisateur, à commencer par un thème à l'apparence coloré qui est baptisé Alpenglow.

C'est un léger changement de look pour les boutons, menus et fenêtres qui se fait depuis la catégorie des thèmes dans le menu des modules complémentaires (about:addons). Nativement, le thème Alpenglow côtoie le thème par défaut qui s'adapte aux couleurs du système d'exploitation, un thème clair et un thème sombre.



La visionneuse PDF intégrée de Firefox a aussi droit à un relooking qui lui permet d'être en meilleure adéquation avec l'interface globale du navigateur et le langage de design Photon. Les mêmes possibilités que précédemment se retrouvent, tandis que le support des fichiers AcroForm a été ajouté.



Les fichiers AcroForm sont des fichiers PDF qui contiennent des champs de formulaire. Il sera bientôt possible de remplir, imprimer et sauvegarder les formulaires PDF pris en charge. Firefox 81 introduit par ailleurs la possibilité d'utiliser les touches multimédia du clavier - ou d'un casque - afin de contrôler la lecture audio et vidéo dans le navigateur (lecture et pause).

Mozilla signale également divers changements comme au niveau de l'iconographie pour le Picture-in-Picture (incrustation vidéo), une barre d'outils qui apparaît automatiquement après l'importation de marque-pages, une amélioration pour le support de fichiers .xml, .svg et .webp qui pourront être ouverts directement dans Firefox après téléchargement.

Rappelons que le mois dernier, le nouveau Firefox pour Android (alias Firefox Daylight) a été rendu disponible. Il continue de profiter d'améliorations.