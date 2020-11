Firefox en version 83. Quoi de neuf ? (Pinch to zoom, HTTPS Only, performances...)

Firefox est disponible en version 83. Elle apporte le support du Pinch to zoom, et promet des améliorations de sécurité et pour les performances JavaScript.

Mozilla diffuse la version 83 de son navigateur Firefox. Elle est notamment marquée par le support du… Pinch to zoom (pincer pour zoomer avec deux doigts). Une telle prise en charge peut paraître tardive, notamment par rapport à la situation avec les autres navigateurs majeurs. Elle faisait l'objet d'une demande de longue date.

Le support du Pinch to zoom concerne les ordinateurs portables Windows avec écran tactile, ainsi que les pavés tactiles (touchpad) des ordinateurs portables Windows et macOS. De quoi désormais pouvoir procéder à ce geste familier sur smartphone pour faire un zoom avant ou arrière sur la page active dans Firefox.

Avec le Picture-in-Picture (incrustation vidéo), Firefox 83 profite de raccourcis clavier pour avancer et reculer de 15 secondes dans la lecture via les touches directionnelles, en plus du contrôle du volumes avec ces dernières.

Hormis quelques retouches avec les fonctionnalités de recherche qui sont signalées, la visionneuse PDF intégrée a droit de son côté à un petit lifting et bénéficie du support des formulaires AcroForm.

Sécurité et performances

Dans les options de vie privée et sécurité, un mode HTTPS uniquement fait son apparition. Non activé par défaut, il peut l'être dans toutes les fenêtres de navigation ou uniquement dans les fenêtres en navigation privée. Comme son nom l'indique, ce mode permet de s'assurer en l'imposant que toutes les connexions sont chiffrées et sécurisées via HTTPS.



Firefox 83 est l'occasion de procéder à des mises à jour pour le moteur JavaScript SpiderMonkey. Mozilla annonce ainsi une amélioration des performances de jusqu'à 15% pour le chargement des pages et 12% pour la réactivité. Par ailleurs, la consommation mémoire est réduite de jusqu'à 8%.

" Nous avons remplacé une partie du moteur JavaScript qui permet de compiler et d'afficher des sites web pour vous, améliorant en même temps la sécurité et la maintenabilité du moteur ", ajoute Mozilla.

L'amélioration des performances JavaScript est essentiellement en lien avec l'activation de Warp (ou WarpBuilder) pour des modifications avec les compilateurs à la volée. Un billet de blog sur Mozilla Hacks avait été publié à ce sujet.

Warp remplace certains aspects du compilateur à la volée IonMonkey. Avec Firefox en version 85, l'ancien code et l'ancienne architecture seront supprimés. " Nous en attendons des améliorations supplémentaires en matière de performances et d'utilisation de la mémoire. "