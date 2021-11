Firefox en version 94. Quoi de neuf ?

Le navigateur Firefox est disponible dans une version 94 avec davantage de personnalisation et l'introduction d'une décharge manuelle des onglets pour libérer de la mémoire.

Mozilla publie la version 94 de son navigateur Firefox. Pour la personnalisation, elle complète le rajeunissement de l'interface graphique déployé en juin avec Colorways. Dans la gestion des thèmes, de nouvelles couleurs sont proposées. Curieusement, elles sont toutefois à durée limitée.

Ce sont 18 thèmes basés sur six coloris qui sont disponibles, avec trois choix pour chaque couleur (doux, équilibré et soutenu). Ces coloris sont dits saisonniers et couvriront les deux prochaines publications de Firefox. En cas de sélection d'un coloris, il n'y aura toutefois pas de disparition. L'expérience avec Colorways est vouée à évoluer.

Au-delà de la personnalisation, Firefox promet moins d'interruptions pour l'application d'une à jour sur Windows avec un agent en arrière-plan qui télécharge et installe les mises à jour même si le navigateur est fermé. Sur macOS, Firefox utilise désormais le mode économie d'énergie pour la vidéo en plein écran avec YouTube et Twitch. Des améliorations pour les performances sont attendues sur Linux avec WebGL.

Par défaut, Firefox n'avertit désormais plus que plusieurs onglets sont ouverts lorsque le navigateur est fermé, mais les paramètres demeurent pour modifier ce comportement. Pour les utilisateurs avancés, about:unloads permet de libérer des ressources système en déchargeant manuellement des onglets sans les fermer.

À noter que Firefox sur Android et iOS profite de son côté d'une nouvelle page d'accueil avec un retour au dernier onglet ouvert, un accès facilité aux marque-pages récemment enregistrés, des recherches récentes regroupées par thème...