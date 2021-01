Firefox et extensions : Mozilla annule un service payant pour les développeurs

Dans le cadre d'un programme pilote lancé en septembre dernier, Mozilla a testé un moyen d'aider les développeurs à faire la promotion de leurs extensions pour Firefox sur son portail dédié addons.mozilla.org (alias AMO).

Baptisé Promoted Add-ons, ce programme avait été présenté par Mozilla comme une opportunité d'augmenter le nombre d'extensions pouvant être évaluées et vérifiées pour la conformité à ses politiques et la sécurité, en plus d'offrir aux développeurs des options pour améliorer la découverte de leurs extensions.

Pour l'évaluation de leur code et l'obtention d'un badge distinctif, la finalité était de faire payer des frais aux développeurs… ce qui n'aura jamais été le cas au final. Le programme Promoted Add-ons ne passe pas l'étape de la phase pilote et s'arrête.



Mozilla a estimé que le programme pilote n'a pas été mesure de prouver la pertinence d'une évolution vers un service payant pour les développeurs. Les badges d'extensions vérifiées pour les participants au programme pilote (qui a été gratuit) vont être désactivés et la page d'accueil pour les extensions sponsorisées d'AMO sera supprimée.

D'autres programmes expérimentaux pour les développeurs de modules complémentaires sont à l'étude.