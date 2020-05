Firefox : la version 84 jettera définitivement Flash aux oubliettes

Le support de la technologie Flash d'Adobe est actuellement désactivé par défaut dans Firefox. Néanmoins, les utilisateurs du navigateur de Mozilla ont encore la possibilité de l'activer sur un site particulier si besoin.

Quand le plugin Flash Player est présent dans Firefox, il est le dernier et ultime représentant des plugins basés sur l'architecture NPAPI. Reste que Adobe a déjà indiqué de longue date qu'il n'y aura plus de mises à jour de sécurité pour Flash après la fin de cette année.

Pour Firefox, c'est avec la mouture 84 dont la publication en version stable est prévue en décembre que le support de Flash devrait être complètement supprimé. Les adieux au plugin seront alors définitifs.

Avec Google Chrome et d'autres navigateurs à base Chromium comme par exemple Microsoft Edge, le plugin Flash est natif et désactivé par défaut. La gestion peut se faire au clic en fonction des sites ou via chrome://settings/content/flash (ou edge://settings/content/flash).

La feuille de route de Chromium prévoit la suppression du support pour Flash en janvier 2021. Ce sera avec la publication de Chrome 88. Il est quoi qu'il en soit déjà loin le temps où la technologie Flash envahissait le Web. Avez-vous récemment eu besoin d'activer Flash pour un site ?