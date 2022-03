Firefox modifie sa gestion des téléchargements

Comme attendu, le navigateur Firefox est disponible depuis hier dans une version 98. Les nouveautés ne sont pas légion pour l'utilisateur final, mais il y a tout de même du changement dans la mécanique proposée pour le téléchargement de fichiers.

" Au lieu d'une invite à chaque fois, les fichiers seront téléchargés automatiquement ", peut-on lire dans les notes de version. Par défaut, Firefox ne demandera plus ce qu'il faut faire pour chaque fichier téléchargé.

À chaque lancement d'un téléchargement, Firefox fera apparaître le panneau dédié aux téléchargements. Ce dernier ne s'affichera pas si plusieurs téléchargements sont en cours.

Pour moins d'interruptions

L'objectif visé est de réduire les interruptions pour l'utilisateur. Même quand un téléchargement n'est pas terminé, un clic dans le panneau des téléchargements indiquera par ailleurs d'ouvrir le fichier lorsque cette opération sera terminée.

Dans les paramètres, il reste possible de changer les actions de téléchargement par type de fichier et contenu, et le panneau des téléchargements propose davantage d'options via le menu contextuel afin de gérer les préférences en la matière.

Un autre point souligné est que les téléchargements de fichiers ne seront plus placés dans le dossier temporaire (temp) du système.