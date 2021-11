Mozilla ferme l'application Firefox Lockwise

L'application Firefox Lockwise pour Android et iOS ne sera plus prise en charge par Mozilla à partir du 13 décembre prochain. L'application ne recevra alors plus aucune mise à jour, et elle ne pourra plus être installée ou réinstallée depuis le Google Play Store ou l'App Store.

La version 4.0.3 pour Android et la version 1.8.1 pour iOS sont les ultimes versions de l'application Firefox Lockwise. Après le 13 décembre, l'application sera néanmoins toujours fonctionnelle sur les appareils.

L'arrêt de cette application autonome n'est pas une surprise totale dans la mesure où Firefox Lockwise a été intégré au navigateur Firefox sur ordinateur pour en devenir l'outil principal de gestion des mots de passe.

Les utilisateurs concernés pourront se tourner vers la synchronisation de leurs mots de passe à l'aide d'un compte Firefox.

Par ailleurs, Firefox pour Android permet depuis peu d'être utilisé comme gestionnaire de mots de passe du système. Une possibilité similaire doit arriver avec Firefox pour iOS dans le courant du mois de décembre.