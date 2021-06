Firefox s'offre un rajeunissement avec une nouvelle interface Proton

Opération toilettage pour le navigateur Firefox qui profite d'une nouvelle interface graphique. Un effet rafraîchissement et pour tendre vers une simplification.

Comme attendu, Mozilla publie la version 89 de son navigateur Firefox. Elle marque l'avènement grand public de l'interface Proton avec un objectif de modernisation et la quête au long cours d'un design toujours plus épuré.

Une navigation simplifiée qui va à l'essentiel sans surcharge, des menus davantage aérés et ordonnés, une organisation des onglets pensée pour la productivité sont autant d'éléments mis en avant par Mozilla avec la nouvelle interface.

L'effort de simplification se mesure par exemple au niveau de la barre d'adresse et de la signalétique proposée, ainsi que pour les options du menu principal. Pour autant, les habitudes ne sont pas chamboulées et il demeure facile de s'y retrouver.

Le plus perturbant est peut-être pour les onglets qui ont été redessinés et bénéficient de divers indicateurs visuels. Ils apparaissent comme flottants et en quelque sorte séparés de la fenêtre du navigateur. La nouvelle iconographie - ou du moins le rafraîchissement en la matière - est en tout cas plutôt appréciable pour participer à l'effet de rajeunissement.

Mozilla souligne moins d'interruptions et de distractions avec une réduction du nombre d'alertes et de messages, tandis que les notifications pour les sites ont été regroupées afin de pouvoir y répondre plus rapidement.

À noter par exemple la disparition du menu avec les trois points dans la barre d'adresse qui n'était tout simplement pas populaire d'après les données de télémétrie de Mozilla. Aucun effort particulier n'est en outre à signaler du côté du panneau et de l'organisation des marque-pages. La zone des marque-pages ne serait également pas une destination populaire.

Quoi qu'il en soit, Mozilla indique que la refonte de l'interface de Firefox sera propice au déploiement de nouvelles fonctionnalités dans le courant de cette année.