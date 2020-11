Firefox : vers du Picture-in-Picture pour plusieurs fenêtres

Avec Firefox, Mozilla apporte un soin particulier au Picture-in-Picture dont l'apparence a évolué au gré des dernières versions du navigateur. Ce mode d'incrustation vidéo est surtout mieux mis en avant qu'à ses débuts.

Mozilla pourrait aller plus loin avec le Picture-in-Picture à en croire la présence d'une fonctionnalité expérimentale repérée dans Firefox Nightly. Elle n'est pas activée par défaut et se retrouve sous l'appellation media.videocontrols.picture-in-picture.allow-multiple dans about:config.

Il s'agit de la possibilité d'utiliser plusieurs fenêtres d'incrustation vidéo dans Firefox (avec autant d'onglets idoines), et non plus seulement une seule comme c'est le cas actuellement et pour les autres navigateurs. Reste à déterminer si cela présente un réel intérêt…



Nul doute que certains utilisateurs trouveront un usage à la multiplication des fenêtres d'incrustation vidéo. Reste toutefois à savoir si Mozilla poursuivra l'intégration jusqu'à une version stable de Firefox.