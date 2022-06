Firefox ne souhaite pas limiter l'action des bloqueurs de publicité

Autrefois leader incontesté des navigateurs Internet, Firefox n'est plus que l'ombre de lui-même face à la montée en puissance et sans partage de Google Chrome.

Alors pour renouer avec sa gloire passée, le navigateur de Mozilla souhaite jouer la carte de la différence, et cela commence par la gestion des ad-blockers.

La fondation Mozilla fait ainsi écho à Google et notamment au Manifest V3, un ensemble de règles concernant la gestion des extensions sous Chrome établi en 2019. Dans un billet de blog, Mozilla explique ainsi que Firefox adoptera à son tour MV3 comme cela avait été annoncé, mais pas de façon exclusive.

Mozilla explique ainsi que depuis l'établissement de ces règles en 2019, il devient évident que tout n'est pas bon à prendre et que certaines mesures sont contre-productives. La fondation pointe notamment du doigt le blocage de l'API WebRequest au profit de declarativeNetRequest sous Chrome.

Par ailleurs, MV3 réduit le champ d'action des fameux ad blockers dont une grande partie a manifesté leur colère auprès du géant du Web en critiquant une fois de plus une atteinte à la neutralité du Web et plus généralement de Google qui impose certains accords. Google évoque la nécessité d'offrir davantage de protection aux utilisateurs, et cela pourrait paradoxalement handicaper certains logiciels de blocage publicitaires ou de suivi d'utilisateurs.

Pour Mozilla, ces blocages préventifs n'apporteraient pas encore de bienfaits jugés évidents, et devrait donc se montrer plus souple avec les adblockers.

La prise de position de Mozilla parait anodine, mais elle pourrait se présenter comme le début d'une petite révolution face à Google qui a certes réussi à imposer MV3 auprès du W3C mais se fait de plus en plus critiqué pour des choix ne servant que ses intérêts propres avant de servir l'ensemble des acteurs du Web.