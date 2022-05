Firefox passe en version 100 !

C'est désormais au tour du navigateur Firefox d'être disponible dans une mouture estampillée 100. Une version essentiellement symbolique, en rappelant que l'annonce de la sortie de Mozilla Firefox 1.0 remonte à 2004.

Un tel changement à trois chiffres pour le numéro de version avait nourri quelques inquiétudes concernant une mauvaise interprétation de l'user-agent auparavant à deux chiffres, et pour conséquence d'éventuels soucis de compatibilité avec des sites, applications et bibliothèques logicielles. Des expérimentations ont été menées en amont et pour corriger des problèmes.

Les principales nouveautés de Firefox 100

Parmi les nouveautés de la version 100 de Firefox, il y a l'intégration des sous-titres et des légendes dans le mode Picture-in-Picture d'incrustation d'image. Cela concerne d'abord les vidéos YouTube, Prime Video et Netflix. Ce mode prend en outre en charge les légendes vidéo sur les sites utilisant le format WebVTT (Web Video Text Track) comme Twitter par exemple.

Initialement disponible outre-Atlantique, la nouvelle fonction de remplissage automatique des cartes de paiement est plus amplement déployée et le correcteur orthographique vérifie l'orthographe dans plusieurs langues. Par ailleurs, la sélection du jeu de couleurs pour les sites se trouve dans les paramètres du navigateur (Langue et apparence ; Apparence des sites web) avec des options Thème de Firefox, Thème du système, Clair, Sombre.

Sur Windows, l'accélération matérielle pour le codec vidéo AV1 est activée avec les cartes graphiques. Cela implique néanmoins un processeur Intel Core de 11e génération au minimum, GPU AMD à architecture RDNA 2 (sauf Navi 24), GeForce RTX série 30 pour Nvidia.

Sur mobile, Mozilla signale également l'ajout de nouveaux fonds d'écran, une réduction de l'encombrement visuel avec l'historique et les onglets, le mode HTTPS-only avec Firefox pour Android.