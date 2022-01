Firefox : 127 millions de modules complémentaires installés en 2021

Avant que l'année 2021 ne se termine, Mozilla a jeté un œil dans le rétroviseur pour constater l'installation de presque 127 millions de modules complémentaires pour le navigateur Firefox. À 86 %, il s'agit d'extensions. Les thèmes pour la personnalisation de l'expérience de navigation ont eu moins de succès.

Environ un tiers des utilisateurs de Firefox ont installé un add-on. Sur les 133 millions de visites enregistrées sur addons.mozilla.org en 2021, la plupart des visiteurs proviennent de la Chine, puis des États-Unis et de l'Allemagne.

Suivent ensuite la France et la Russie, sachant que 60 % des utilisateurs en Russie ont installé un module complémentaire pour Firefox. Ce la représente le taux le plus élevé pour une région donnée.

Pour les extensions les plus populaires, les bloqueurs de publicité tiennent la corde avec Adblock Plus pour 6,1 millions d'utilisateurs quotidiens de Firefox, devant uBlok Origin avec 5 millions d'utilisateurs par jour. Parmi les autres extensions populaires, Facebook Container de Mozilla et Ghostery

Toujours avec pour référence le nombre d'utilisateurs quotidiens, le thème le plus populaire installé par les utilisateurs de Firefox en 2021 a été Matte Black (Red).