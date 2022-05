Fisker : avec le Project Ronin, place à la sportive tout électrique et à grande autonomie

Après le Fisker Ocean et le Pear, le constructeur automobile prépare un troisième véhicule électrique avec un modèle GT Ronin pour lequel il promet déjà une grande autonomie.

Le Fisker Ocean sera la première itération du constructeur sous la forme d'un SUV tout électrique proposé d'ici la fin de l'année. Il sera suivi du Fisker Pear à partir de 2024.

Déjà, le constructeur évoque une troisième création avec le Project Ronin qui visera cette fois l'automobile sportive grâce à une version GT tout électrique. Le nom évoque le film éponyme et ses poursuites en voiture effrénées.

Fisker Ocean (MWC 2022)

Fisker n'en dit pas encore beaucoup, se contenant de souligner que le véhicule aura la plus grande autonomie pour une véhicule électrique de production et qu'il offrira des finitions soignées, avec un système de portière inédit et un habituable luxueux.

La présentation du Projet Ronin n'interviendra qu'en août 2023 pour une entrée en production annoncée pour fin 2024. Henri Fisker, patron du constructeur, affirme déjà que le véhicule proposera de hautes performances et une autonomie parmi les plus élevées disponibles, ce qui suggère quelque chose comme 800 kilomètres, avec un pack batterie directement intégré dans la structure du véhicule, ce qui constitue une nouvelle tendance dans la conception de véhicules électriques.

Cela fait beaucoup de projets mis en route et Fisker devra déjà convaincre avec la mise en production du modèle Ocean.