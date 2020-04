Fitbit Charge 4 : le bacelet connecté ajoute le GPS intégré

Cela faisait plus d'un an que le spécialiste des bracelets et montres connectés Fitbit, désormais détenu par Google / Alphabet, n'avait pas fait évoluer son bracelet Fitbit Charge 3.

C'est chose faite avec l'arrivée du Fitbit Charge 4 conservant un design général similaire mais profitant de plusieurs améliorations, à commencer par un module GPS intégré qui a nécessité de réorganiser l'architecture interne pour assurer une réception optimale de signaux de positionnement.

L'objectif du gadget reste le même : assurer le suivi de l'activité quotidienne et des sessions sportives grâce à ses multiples capteurs dont un cardiofréquencemètre optique, ainsi qu'un suivi du sommeil.

Il se dote également d'une fonction "Minutes en zone active" alertant d'une vibration le passage à des zones de fréquence cardiaque spécifique lors des entraînements. Le bracelet Fitbit Charge 4 intègre sept modes sportifs, est étanche jusqu'à 50 mètres et propose des séances de respiration guidée pour se relaxer...mais aussi des incitations à bouger plus en cas de sédentarité excessive.

Le bracelet sait aussi afficher les notifications du smartphone et permet d'écouter de la musique en lançant directement des playlists Spotify. Le Fitbit Charge 4 promet une autonomie de 7 jours, et de 5 heures avec GPS activé.

On retrouvera également toutes les données d'activité et sportive sur l'application mobile Fitbit avec graphiques et cartes d'activité. Le bracelet connecté Fitbit Charge 4 est annoncé en précommande au prix de 149,95 € pour une disponibilité mi-avril.