Fitbit présente Luxe, ses nouveaux bracelets connectés à la fois chics et sobres

La marque Fitbit (propriété de Google) vient de présenter ses nouveaux bracelets connectés à la fois chics et sobres avec la gamme Luxe.

FitBit a officialisé ses nouveaux bracelets connectés baptisés Luxe, qui proposent aux utilisateurs de "rester en bonne santé dans le monde d'aujourd'hui" avec une "approche holistique de la santé".

Les bracelets Luxe proposent un design à la fois élégant, chic et sobre, il faut dire que FitBit s'est associée à la joaillerie Gorjana pour rapprocher un peu plus son bracelet du monde de l'horlogerie et du bijou.

Les bracelets se déclinent ainsi en plusieurs bracelets avec des matériaux haut de gamme allant du silicone au cuir en passant par l'acier inoxydable.

L'écran du bracelet permettra d'accéder à un suivi santé complet et proposera la fonctionnalité Minutes en Zone Active pour proposer une analyse précise du temps d'activité physique de l'utilisateur avec un programme physique qui s'adapte chaque semaine. Fitbit proposera des séances d'exercices physiques via son offre Premium gratuite pendant 6 mois après l'achat de l'appareil.

Les bracelets sont annoncés avec 5 jours d'autonomie et sont déjà proposés sur le site officiel de la marque en précommande au prix de 149,99€. Une version spéciale Gorjana est quant à elle proposée à 199,99€ avec pour particularité de proposer un bracelet Parker Link en platine et acier inoxydable doré.