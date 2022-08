Très belle réduction sur la montre connectée Fitbit Sense, mais aussi sur des PC portables, souris, claviers…

Pour commencer la semaine, mettons en avant la montre connectée Fitbit Sense qui profite d'une belle réduction chez Amazon.

Cette dernière se distingue par des fonctionnalités d'aide à la gestion du stress avec la présence d'un capteur EDA. Elle dispose également de capteurs thermiques qui permettent de suivre les variations de la température de la peau. De plus, la montre intègre un cardiofréquencemètre.

Elle est pourvue d'un écran OLED tactile et est étanche jusqu'à 50 mètres. Du côté de l'autonomie, sa batterie permet de l'utiliser jusqu'à six jours, une charge rapide de 12 minutes permet une journée d'utilisation. La montre connectée est compatible avec Alexa et Google Assistant. Enfin, la smartwatch vous accompagne sur plusieurs sports comme la natation ou encore la course.

Sur Amazon, la montre connectée Fitbit Sense est au prix de 189 € au lieu de 257 € avec la livraison gratuite.



