La nouvelle montre connectée santé et sport Fitbit Sense disponible en France

Fitbit dévoilait le mois dernier ses nouveaux produits orientés santé et avec deux montres connectées Fitbit Sense et Versa 3 et un bracelet connecté Inspire 2.

La Fitbit Sense est maintenant disponible en France. Pour rappel, il s'agit d'une montre connectée haut de gamme qui se distingue par des fonctionnalités d'aide à la gestion du stress avec la présence d'un capteur EDA permettant la mesure de l'activité dite électrodermale. Ainsi, en plaçant la paume de sa main sur la face avant de l'appareil, la smartwatch est capable de capter les modifications électriques présentes sur la peau et d'analyser la réaction de l'organisme face à des facteurs de stress. Bien entendu elle gère également le suivi du sommeil jusqu'à la fréquence respiratoire.

Elle possède également un capteur de température permettant de suivre les variations de la température et un capteur de fréquence cardiaque couplé à une application d'électrocardiogramme.

L'autonomie annoncée est de 6 jours, avec une charge rapide

La montre connectée Fitbit Sense est disponible en deux coloris chez Amazon au prix de 329,95 €.