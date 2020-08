Fitbit introduit la montre connectée Sense, en plus des Versa 3 et Inspire 2

Alors que son rachat par Google n'a pas encore été finalisé, Fitbit dévoile officiellement ses nouveaux produits pour la santé et le sport avec deux montres connectées Fitbit Sense et Versa 3, et un bracelet connecté Inspire 2.

La Fitbit Sense est la nouvelle montre connectée haut de gamme de la marque. Elle se distingue par des fonctionnalités d'aide à la gestion du stress avec la présence d'un capteur EDA pour mesurer l'activité dite électrodermale.

En plaçant la paume de la main sur la face avant de l'appareil, il est capable de capter les modifications électriques présentes sur la peau. Une manière de comprendre la réaction de l'organisme face à des facteurs de stress, sans compter une association avec le suivi du sommeil jusqu'à la fréquence respiratoire.

Un nouveau capteur de température permet de suivre les variations de la température de la peau tout au long de la journée, et pour recevoir des notifications en cas de symptômes évocateurs en ces temps de Covid-19. Outre un nouveau capteur de fréquence cardiaque, il y a une application d'électrocardiogramme et pour la détection de signes de fibrillation auriculaire. Toutefois, l'ECG ne sera pas disponible pour le lancement en France.

Prenant la succession de la Versa 2, la montre connectée Fitbit Versa 3 partage plusieurs caractéristiques avec la Fitbit Sense, mais ne va pas aussi loin en matière de santé. Toutes les deux intègrent un module GPS et affichent sur un écran OLED tactile. Elles ont une étanchéité jusqu'à 50 mètres, une autonomie de batterie d'au moins six jours et utilisent un même chargeur magnétique. Une charge rapide de 12 minutes doit assurer une journée d'utilisation.

En plus de la prise en charge d'Alexa comme assistant vocal, il sera ultérieurement possible d'opter pour le support de… Google Assistant.

Forcément plus basique (et plus abordable) et avec écran monochrome, la deuxième itération du bracelet connecté Fitbit Inspire a été améliorée avec une autonomie de batterie de plus de 10 jours. Le Fitbit Inspire 2 propose une vingtaine de modes d'exercice, le suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque et même du cycle menstruel, parmi d'autres choses.

En précommande à partir d'aujourd'hui (livraison fin septembre), Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 et Fitbit Inspire 2 sont respectivement annoncés à partir de 329,95 €, 229,95 € et 99,95 €.