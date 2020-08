Fitbit Versa 3, Sense et Inspire 2 : les montres et bracelets connectés se précisent

Le fabricant de montres et bracelets connectés Fitbit pourrait bientôt devenir la propriété de Google, si les régulateurs n'y trouvent rien à redire, ce qui ne l'empêche pas de préparer ses prochaines générations de gadgets.

Le site WinFuture a mis la main sur les rendus de plusieurs produits, à commencer par une montre connectée Fitbit Versa 3 qui succèdera à la Versa 2 lancée il y a un an.

Toujours orientée sport et suivi d'activité quotidienne, son design ne devrait pas énormément évoluer en terme de design avec un toujours un boîtier carré aux angles arrondis.

La présence d'un micro visible sur le boîtier suggère qu'il sera de nouveau possible de formuler des requêtes vocales à un assistant numérique. Sur la Versa 2, il s'agissait d'Alexa. La version 3 basculera-t-elle vers Google Assistant si le rachat de Fitbit se confirme ?

Une nouvelle montre devrait être proposée avec la Fitbit Sense. Ce modèle sera identique en design par rapport à la Versa 3 mais elle pourrait intégrer en plus une capacité à réaliser des électrocardiogrammes (ECG) et offrirait donc un suivi de santé encore plus poussé.

Côté bracelets connectés, le Fitbit Sense 2 viendra renouveler l'offre en conservant le même design que la version précédente.