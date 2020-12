Mort de Flash Player : Adobe publie un message d'au revoir

Un Patch Tuesday de Microsoft est devenu synonyme de mise à jour de Flash Player du côté d'Adobe. Une époque qui touche à sa fin avec la livraison de ce qui est la toute dernière mise à jour de Flash Player.

Cette mort de Flash Play a été programmée de longue date et officiellement annoncée en juillet 2017. Après le 31 décembre 2020, Adobe ne prendra plus en charge le support de Flash Player. À compter du 12 janvier 2021, Adobe empêchera le contenu Flash de s'exécuter dans Flash Player.

À l'occasion de cette fin de vie pour Flash Player, Adobe publie dans les notes de version un message empreint de mélancolie :

" Nous souhaitons prendre un moment pour remercier tous nos clients et développeurs qui ont utilisé et créé du contenu Flash Player fantastique au cours des deux dernières décennies. Nous sommes fiers que Flash ait joué un rôle crucial dans l'évolution du contenu web à travers l'animation, l'interactivité, l'audio et la vidéo. "

Adobe ajoute être ravi de " contribuer à l'avènement de la prochaine ère d'expériences numériques. " Pour le Web, elle est faite de technologies HTML5, WebGL ou encore WebAssembly. Sous la houlette de l'Internet Archive, les nostalgiques auront néanmoins le loisir de pouvoir se replonger dans des jeux et animations Flash grâce à un émulateur.



Selon les chiffres de W3Techs, la technologie Flash est utilisée côté client comme langage de programmation par de 2,3 % des sites web.