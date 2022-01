Flex G et S : Samsung dévoile de nouveaux concepts de smartphones pliants

Samsung profite actuellement d'une bonne longueur d'avance sur le marché des smartphones à écran pliables : la marque en est déjà à sa troisième génération d'appareils et propose deux dispositifs bien différents avec les Fold et les Z Flip.

Pour autant, le groupe pourrait aller plus loin en déclinant son concept à l'infini et dévoile ainsi les Galaxy Flex G et Flex S qui ne sont pour l'instant que de simples prototypes.

Le Flex S se présente davantage comme une tablette qui se compose de trois volets pliables en forme de S. Le modèle se décline en deux tailles et propose ainsi de tripler sa surface d'écran en fonction des besoins.

Le Flex G pour sa part reprend le concept du Galaxy Fold, avec un troisième écran. Avec ce modèle, les deux volets latéraux viennent se replier vers l'écran central, en forme de G donc. Là encore plusieurs tailles sont présentées, Samsung souhaitant prouver qu'il est possible de décliner le système à l'infini.

Reste à savoir si Samsung envisage de commercialiser ce type de produit : la multiplication des références pourrait amener à une baisse significative des tarifs.