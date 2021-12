FlexiSpot : des promotions pour mieux vivre le télétravail

La démocratisation du travail à la maison et des métiers de l'informatique amène à une sédentarisation des employés et au développement des maux qui s'accompagnent de ce nouveau mode de vie, notamment le mal de dos. Heureusement, il existe des solutions pour mieux travailler sur son poste de travail.

La progression de l'informatique et des activités en ligne sont en augmentation depuis des années et la récente crise sanitaire et les périodes de confinement ont boosté le recours au télétravail.

Mais tout le monde n'est pas parfaitement équipé pour travailler sur son ordinateur pendant des heures et il convient de se doter de quelques accessoires pour éviter le développement des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). Si une bonne position passe par un bon siège, des études ont démontré que le travail debout était également une bonne alternative pour favoriser la circulation sanguine et aider tant à la concentration qu'à la productivité.

Pour ce faire on a vu apparaître depuis quelques années une nouvelle génération de bureaux motorisés qui permettent de faire varier la hauteur du plan de travail et qui passent ainsi d'une configuration de travail assis au travail debout par la pression d'un simple bouton.

Selon les modèles, il est possible de configurer plusieurs hauteurs en fonction de sa propre taille et du confort souhaité.

D'autres accessoires permettent de mieux vivre le travail à la maison, notamment des réhausseurs de PC portables qui permettent de mieux positionner l'appareil pour une utilisation en mode PC de bureau qui n'incite pas à pencher la tête pour visualiser l'écran.

On peut également compter sur des vélos de bureau qui permettent de pédaler et de maintenir une activité physique tout en travaillant...

