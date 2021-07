Flight Simulator : L'update 5 promet un impressionnant gain de performances

Microsoft Flight Simulator sera une nouvelle fois encore plus performant ! Dans le cadre de la mise à jour qui s'annonce prochainement, Asobo Studios a réalisé un nouveau miracle et promet ainsi que son titre sera encore moins gourmand en ressources qu'avant.

Les développeurs ont annoncé que le titre avait profité d'améliorations de performances significatives. Le moteur du jeu a partiellement été réécrit tout comme l'architecture afin d'économiser sur le processeur, la RAM ainsi que la bande passante.

Quelques exemples ont été donnés : lors du survol de manhattan en 4K avec réglages en Ultra et échelle de rendu à 40%, le titre atteint 35 images par seconde sur une config à base de RTX 2060, Core i7-9700K et la version actuelle du titre. La charge CPU est au maximum et le titre exploite 75% du GPU ainsi que 24 Go de RAM.

Avec la nouvelle version du titre et dans la même configuration de jeu et matérielle, le titre atteint 55 images par seconde et grimpe parfois à 60 images seconde, la charge CPU n'est plus que de 75%, le GPU est exploité à 100% et le titre n'occupe plus que 15 Go de RAM.

De belles promesses donc, surtout pour les joueurs dont la configuration est un peu juste. La prochaine mise à jour de Flight Simulator est programmée au 27 juillet prochain.