Flight Simulator : la version Xbox Séries impressionne et se compare

Fight Simulator 2020 est disponible depuis quelques jours sur Xbox Series, et le jeu impressionne par sa qualité sur les différentes consoles de Microsoft.

Après plusieurs mois d'attente, Flight Simulator est finalement disponible sur Xbox Series S et X. Et autant dire qu'après la sortie sur PC l'année dernière, voir le titre sortir sur une console de salon n'est pas un exercice facile.

Il faut dire que le titre se montre assez gourmand sur PC, mais qu'en contrepartie les visuels proposés sont juste hallucinants avec un photoréalisme rarement atteint.

Malgré tout, Microsoft et Asobo Studios ont réalisé un petit miracle puisque la version console du titre se montre à la fois très fluide et exceptionnelle en termes de qualité graphique.

Dans une vidéo comparative des 3 versions, on peut ainsi apprécier le travail réalisé : même la version sur Xbox Series S n'a pas a pâlir face à la version PC. Les tests ont été réalisés avec un PC avec les paramètres au maximum sur une RTX 3080 , en 1080P sur Xbox Series S et en 4K sur Xbox Series X, le tout avec la connexion au Cloud de Microsoft activée pour profiter du meilleur rendu disponible.





La version Xbox Series X est étonnamment proche de la version PC et on distingue à peine les changements, y compris au niveau de la distance d'affichage. La version Xbox Series S affiche un léger flou à certains endroits, notamment du fait d'une définition plus basse, mais dans l'ensemble la qualité reste au rendez-vous.

Il est ainsi étonnant de voir qu'à 300€ à peine, la Xbox Series S est capable de venir flirter avec des configurations à plusieurs milliers d'euros... Néanmoins, cet enthousiasme doit être tempéré par le fait que le titre profite d'une décentralisation d'une partie des calculs qui sont opérés sur les serveurs de Microsoft.

Mais finalement, cette hybridation entre calcul local et streaming pourrait être l'étape intermédiaire avant la bascule vers le jeu 100% Cloud.