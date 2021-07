Flight Simulator sur Xbox Series : comptez 123 Go de stockage

Microsoft Flight Simulator sortira dans quelques jours sur Xbox Series et les joueurs vont devoir préparer un peu de place pour l'accueillir.

C'est le 27 juillet prochain que Microsoft Flight Simulator se posera sur Xbox Series X, avec au passage une mise à jour du titre qui promet de gagner énormément en performances.

La simulation la plus photoréaliste à ce jour devrait offrir des performances particulièrement intéressantes sur Xbox Series, on parle ainsi de 4K à 60 FPS sur les téléviseurs prenant en charge la technologie VRR, 30 FPS pour les autres.

Mais si le titre a profité d'une cure d'amaigrissement sur PC avec la version 116.20, passant de 170 Go à 83 Go de stockage nécessaires, la version Xbox sera plus imposante.

Microsoft a ainsi précisé que le titre occuperait 123,01 Go d'espace disque sur la console. Le titre de Microsoft s'installe ainsi parmi les plus gourmands en stockage sur console, sans toutefois atteindre les 190 Go demandés par CoD Black Ops Cold War.

Ajoutons que l'espace nécessaire indiqué par Microsoft ne représente qu'une partie du contenu du jeu puisque Microsoft et Asobo ont rassemblé plus de 2 pétaoctets de données pour modéliser la Terre entière, et que ces données seront principalement puisées en streaming depuis les serveurs d'Azure.