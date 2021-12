Flow, Pari et Stanza : Dell présente trois nouveaux concepts

Dell a récemment présenté trois nouveaux concepts qui constituent un pari sur l'évolution du bureau informatique de demain : plus mobile et ergonomique.

Dell a ainsi présenté trois nouveaux concepts dédiés à réorganiser le travail informatique et en accord avec les nouveaux usages, qu'il s'agisse du Télétravail ou du travail en bureau.

Flow

Concept Flow est une solution développée par Dell qui vise à en finir avec les câbles disgracieux. Il mise ainsi sur un bureau capable de recharger par induction l'ensemble des accessoires et périphériques qui reposent dessus : souris, clavier, smartphone, écouteurs, ordinateur portable et même pourquoi pas écran.

Le tout mise également que le WiFi 6E pour interconnecter l'ensemble des appareils : il suffit de placer son PC portable sur le bureau pour renvoyer automatiquement l'image à l'écran installé dessus et à transférer les commandes au combo clavier + souris.

Dell indique qu'il s'agit d'un concept, mais que quelques technologies concrètes sont déjà mises en application dans des modèles de test et que des partenariats sont engagés avec des partenaires pour en faire une réalité.

Pari

La webcam est devenue de plus en plus essentielle, notamment depuis l'explosion des chats vidéo collaboratifs et des formations personnelles passant par des échanges à distance. Pourtant les caméras ont peu évolué au fil des années... Dell corrige le tir avec Concept Pari, une webcam qui se veut sans fil et qu'il est possible d'orienter selon ses besoins.

La webcam s'équipe de plusieurs micros et pourrait se doter de plusieurs capteurs pour s'adapter aux environnements plus ou moins sombres. Il serait même possible de fixer la webcam en plein milieu de son écran pour donner l'impression de fixer son interlocuteur...

Stanza

Avec Concept Stanza, Dell souhaite proposer une tablette sans aucun port qui sert d'écran déporté pour faciliter la prise de note. Il remplace le bloc-notes traditionnel, mais en version numérique puisque les prises de notes sont instantanément retranscrites sur le PC. Pour parfaire le tout, un micro permet de réaliser des enregistrements vocaux.

Dell pourrait présenter des prototypes de l'ensemble de ces concepts au CES 2022 en janvier prochain.