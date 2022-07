Soldes sur la Fnac : tous les meilleurs bons plans pendant la deuxième démarque

Les soldes d'été continuent sur le site de la Fnac. Pour rappel, l'enseigne a été fondée en France en 1954, le sigle signifiant « fédération nationale d'achats des cadres ». Depuis 2016, Fnac et Darty ont fusionné pour devenir une des plus grosses enseignes en France.

Les soldes continuent jusqu'au 19 juillet 2022 et la deuxième démarque vous fait déjà profiter de très belle réduction. Vous pouvez aussi profiter de la carte Fnac+ qui est à 7,99 € par an (offre valable jusqu'au 7 juillet) qui vous permet de profiter d'une livraison rapide et gratuite, d'un cashback, de ventes privées, d'une réduction supplémentaire sur vos livres et de plein d'autres avantages.

Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée pour l'occasion. Mais nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans de cette deuxième démarque:

Catégorie

Smartphone

PC portable

HP 15s-fq0091nf à 330 € (15,6", Celeron, 8 go RAM, 256 Go SSD)





Écran PC

Tablette

Casque

Écouteurs

Enceinte

Stockage

Accessoire PC

Montre connectée

TV

Maison

Mobilité



