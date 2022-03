Fnac Darty devient un réparateur officiel de produits Apple

Via le réseau d'enseignes WeFix, le groupe Fnac Darty devient un réparateur majeur agréé par Apple en France pour des iPhone, iPad et Apple Watch.

Le groupe Fnac Darty annonce rejoindre le réseau de centres de services agréés Apple en France pour des réparations, et intègre par ailleurs AppleCare dans sa gamme de programmes d'assurance. Il s'agit du service de réparation et d'assistance Apple.

Pour l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch, les réparations se feront via les enseignes françaises WeFix qui sont dans le giron de Fnac Darty depuis octobre 2018. Elles auront accès aux pièces détachées d'Apple et les équipes seront formées à l'utilisation des outils Apple.

" Les réparations sous agrément permettront aux clients du groupe et d'Apple de s'assurer de la qualité et la fiabilité des travaux effectués sur notamment leur iPhone, de sécuriser le maintien de l'ensemble des fonctionnalités de leurs appareils, et de conserver leur garantie Apple même en cas de changement de pièces ", indique Fnac Darty.

En s'appuyant sur près de 150 points de vente

Dans un communiqué, le groupe ajoute qu'en magasin physique et e-commerce, le programme AppleCare Services permet de bénéficier de services additionnels pour l'ensemble des produits Apple. Sont notamment cités un accès prioritaire 24h/24 et 7j/7 aux experts Apple, aux réparations certifiées dans les centres agréés Apple, l'échange de produit via Apple, la garantie panne batterie.

Pour WeFix qui se spécialise dans la réparation de smartphones, Fnac Darty revendique environ 150 points de vente en France. Un nombre qui devrait doubler au cours des prochaines années.

Fnac Darty était déjà présenté comme le premier revendeur de produits Apple en France. Le groupe pourra prochainement être considéré comme le premier réparateur tiers de produits Apple en France.