La Fnac lance finalement l'offre Xbox Series S|X All Access, mais uniquement en boutique

Avec un peu de retard sur Micromania, les magasins Fnac proposent à leur tour l'offre All Access qui intègre une Xbox Series avec un Game Pass Ultimate.

La Fnac n'avait pas souhaité proposer l'offre en ligne, et ne compte d'ailleurs toujours pas la proposer par cette voie : si vous souhaitez profiter de l'offre All Access avec une Xbox Series, il faudra vous rendre en boutique et souscrire à l'abonnement auprès d'un conseiller.





L'enseigne est la deuxième à lancer l'offre, et il s'agit pour l'instant du deuxième seul partenaire connu de Microsoft pour la France capable de la proposer.

Rappelons que l'offre All Access permet de s'abonner sur 24 mois et de profiter de la console Microsoft de son choix ainsi que d'un accès au Game Pass Ultimate. Depuis la sortie des Xbox Series X|S, les nouvelles consoles sont également disponibles au sein de l'offre au tarif de 24,99€ par mois pour la Series S et 32,99€ par mois pour la Series X.

Pour qui ne souhaite pas casser sa tirelire d'un coup, l'offre est avantageuse puis qu'elle permet même d'économiser sur la vente séparée du Game Pass Ultimate et de la console.

Malheureusement, l'offre implique un engagement et nécessite quelques documents pour la souscription, avec notamment des garanties à fournir quant aux revenus et à la domiciliation. C'est pourquoi la Fnac a décidé de ne pas proposer l'offre en ligne, mais uniquement auprès de ses conseillers en boutique.