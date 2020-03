Folding@Home atteint une puissance de calcul de 470 petaflops

Le projet Folding@home ne date pas d'hier, mais depuis l'apparition de l'épidémie de Coronavirus, un volet du programme est dédié à la recherche d'un vaccin permettant d'enrayer la propagation du virus.

Des chercheurs travaillent ainsi à mettre au point un traitement ou un vaccin contre le SARS-Cov-2, mais beaucoup se voient limités dans les moyens à disposition. Pour beaucoup, l'accès aux supercalculateurs qui permettent de réaliser des simulations de différentes molécules sur le virus est compliqué : les créneaux se négocient à prix d'or ou la disponibilité n'est tout simplement pas là, les superordinateurs étant réservés longtemps à l'avance pour divers projets de recherche ou par des industriels.

C'est sur ce constat que Folding@home a été lancé il y a quelques années, il s'agit d'un petit logiciel à télécharger et à installer sur son PC (ou même sur certaines consoles de jeux) et qui exploite la puissance des PC de particuliers pour aider la recherche. En cumulant ainsi des millions de PC à travers le monde, les chercheurs disposent d'un Supercalculateur virtuel qui vient de voir sa puissance passer le cap des 470 petaFlops, soit plus que l'actuel supercalculateur le plus puissant en fonction (148 pétaflops).

Le projet a ainsi déjà réalisé quelques découvertes avec notamment la représentation 3D de la protéine localisée sur la membrane du virus et qui lui permet de s'accrocher aux cellules humaines pour les infecter avec son ARN.